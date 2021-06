Diusse Diusse Diusse, Pyrénées-Atlantiques Soirée guinguette Chez Cécile & Pascal Diusse Diusse Catégories d’évènement: Diusse

Pyrénées-Atlantiques

Soirée guinguette Chez Cécile & Pascal Diusse, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Diusse. Soirée guinguette Chez Cécile & Pascal 2021-07-02 19:30:00 – 2021-07-02 02:00:00 route départementale n°13 Bistro Chez Cécile et Pascal

Diusse Pyrénées-Atlantiques Diusse 0 0 EUR Soirée guinguette « la Bamboche » tous les vendredis soir de juillet à septembre au Bistro Chez Cécile & Pascal en collaboration avec Radio d’Artagnan et Festi Sud.

Ce soir Jonatan JIMENEZ.

Sur réservation. Soirée guinguette « la Bamboche » tous les vendredis soir de juillet à septembre au Bistro Chez Cécile & Pascal en collaboration avec Radio d’Artagnan et Festi Sud.

Ce soir Jonatan JIMENEZ.

Sur réservation. Soirée guinguette « la Bamboche » tous les vendredis soir de juillet à septembre au Bistro Chez Cécile & Pascal en collaboration avec Radio d’Artagnan et Festi Sud.

Ce soir Jonatan JIMENEZ.

Sur réservation. Festi Sud dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Diusse, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Diusse Adresse route départementale n°13 Bistro Chez Cécile et Pascal Ville Diusse lieuville 43.56112#-0.18059