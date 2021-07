Soirée « Guinguette » Céron, 7 août 2021-7 août 2021, Céron.

Soirée « Guinguette » 2021-08-07 18:30:00 – 2021-08-07 Le Bourg Jardins des Soussilanges

Céron 71110 Céron

Soirée guinguette dans le cadre d’un jardin remarquable. Un concert sera donné par « Agathe Moinard et Pierre Lamarque », chanteurs et comédiens. Elle est originaire de Vendée, lui de l’île de la Réunion. Leurs chemins se croisent lors de leurs formations dans la même école de comédie musicale à Paris. Tous les deux amis et passionnés, ils se sont assemblés pour écrire des chansons, Agathe écrit les paroles et Pierre compose les musiques. A eux d’eux, ils ont un style plutôt pop. Ils aiment aussi reprendre des chansons de variétés française.

lesjardinsdessoussilanges@gmail.com

