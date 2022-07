Soirée Guinguette Camalès Camalès Catégories d’évènement: Camalès

Soirée Guinguette

Au moulin CAMALES Moulin Camalès

2022-07-13 19:30:00

Hautes-Pyrénées Camalès Les amis du Moulin de Camalès organisent le mercredi 13 juillet une soirée Guinguette au Moulin.

Boissons et plateaux guinguettes vendus sur place.

Ambiance musicale et convivialité au rendez-vous. lesamisdumoulindecamales@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100072749780815 CAMALES Au moulin Camalès

