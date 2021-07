Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord, Dordogne Soirée Guinguette Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Soirée Guinguette Beaumontois en Périgord, 8 août 2021, Beaumontois en Périgord. Soirée Guinguette 2021-08-08 – 2021-08-08

Beaumontois en Périgord Dordogne Soirée Guinguette

Animation Musicale Nathalie Ligocki et son guitariste Menu proposé :

– Melon au Monbazillac

– Magret de canard

– Sauce au poivre vert

– Gratin Périgourdin

– Salade Verte à l’huile de noix

– Omelette Norvégienne

– Un verre de vin Soirée Guinguette

Animation Musicale Nathalie Ligocki et son guitariste Menu proposé :

– Melon au Monbazillac

– Magret de canard

– Sauce au poivre vert

– Gratin Périgourdin

– Salade Verte à l’huile de noix

– Omelette Norvégienne

– Un verre de vin Soirée Guinguette

Animation Musicale Nathalie Ligocki et son guitariste Menu proposé :

– Melon au Monbazillac

– Magret de canard

– Sauce au poivre vert

– Gratin Périgourdin

– Salade Verte à l’huile de noix

– Omelette Norvégienne

– Un verre de vin Unsplash dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord, Dordogne Autres Lieu Beaumontois en Périgord Adresse Ville Beaumontois en Périgord lieuville 44.77221#0.76605