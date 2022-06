Soirée Guinguette

2022-07-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 23:00:00 Le Lien prend un air de guinguette le temps d’une soirée : du bon son, du beau monde, à boire, à manger et à danser ! Le Collectif le Nid prend la relève aux platines avec « J’ai mal à la tête » pour une soirée : Cumbia, Afro, Caraïbes, reggae, World&Disco…

Tout ce qui vous met de bonne humeur ! Sur place :

– De quoi manger et boire : Foodtrucks et diverses propositions pour émoustiller vos papilles, des boissons : Softs, Sangria maison, bières In’Oc…

– De quoi jouer et vous amuser : Tournoi Pétanque, Mölkky, Palets breton, Jeux en bois, Jeux de cartes camille@lelien-py.com +33 6 82 61 32 88 dernière mise à jour : 2022-06-28 par

