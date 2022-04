SOIRÉE GUINGUETTE

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21 19:30:00 En famille ou entre amis, venez participer à cette soirée conviviale et festive !

Repas dansant, l’animation musicale sera assurée par Lionel Nayet (accordéon et synthé). Menus au choix à 12.50€ :

– Boudin noir/pommes/fruits/dessert

– ou Saucisse/pommes de terre/dessert Réservation obligatoire pour le repas, auprès des commerçants de Piriac avant le 15 mai. actif.piriac44420@gmail.com En famille ou entre amis, venez participer à cette soirée conviviale et festive !

