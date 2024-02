Soirée gueuleton Le Bon Sens Saint-Martin-en-Bresse, vendredi 23 février 2024.

Soirée gueuleton Le Bon Sens Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Le Bon Sens vous attend autour de deux grandes tablées communes pour déguster un menu savoyard fait maison et cuisiné avec amour. Au programme salade mêlée, tartiflette savoyarde, trou normand et gâteau de Savoie.

De la musique, du vin, une bonne bouffe et des nouvelles rencontres !

La soirée reste ouverte à tous pour voir un verre et danser en revanche les places pour le repas sont limitées, pensez à réserver. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 23:59:00

Le Bon Sens 47 Route de la Grande-Rue

Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Soirée gueuleton Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2024-02-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III