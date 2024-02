Soirée Groove New Wave 90’s ! D26 Saint-André-des-Eaux, samedi 2 mars 2024.

Manon David Club + Photøgraph

Cancer ascendant vierge, Manon avec feu Le Groupe Obscur créait une dream pop maquillée dans le cagibi de l’arrière-scène de 2012 à 2020. Acquérant un pull noir brodé ROCK à l’âge de 9 ans, elle décide de devenir une guitariste avec des dreads. Le destin lui envoie une basse, une frange, ainsi qu’un emballement pour Marcus Miller et Prefab Sprout.

Depuis 2022, Manon slap sur sa basse et chante sur scène en trio avec Manon David Club, accompagnée de Vincent Audusseau aux synthétiseurs et de Charly Saulay à la batterie. Ensemble ils se donnent à fond pour une pop aux accents jazz chantée en français.

Photøgraph est un trio de Pop Alternative franco-britannique.

Après deux EP et 4 singles Home Sessions, dont certains titres sont en rotation sur FIP et sur Europe 1, a sorti son premier album Instant Memory Lapse, le 23 mars 2023, à Petit Bain. Ce nouvel opus, autoproduit par Ecstatic Playground, prend un virage rock, brut et analogique.

Ces trois artistes ont été bercés par Metronomy et Gorillaz, et plus récemment par Parcels et Tame Impala. Ils délivrent des mélodies entêtantes, à la frontière entre le populaire et l’indépendant. Sous le vernis d’une pop colorée se cache une musique soignée, sensible, oscillant entre fougue et légèreté.

Sur scène, une énergie rock et électronique se libère, offrant au public un live sauvage et explosif. Les mots de Photøgraph reflètent la société d’aujourd’hui sous le prisme de leur histoire commune. Ils soufflent leurs rêves et espoirs et questionnent le futur de notre monde. Un monde qu’ils observent ensemble depuis leur adolescence.

Avec plus d’une centaine de dates au compteur, des scènes partagées avec General Elektriks, Suzane, Electro Deluxe, Mademoiselle K, Photøgraph reprendra la route en mars 2024.

Restauration sur place à partir de 19h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

D26 Bar l’éprouvette

Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

