Le Club, Rodez (12), le vendredi 22 avril à 21:00

**GROOVE FACTORY***Continuum…*Les musiques traditionnelles ont toujours été le réceptacle des influences de leur époque, l’utilisation des samples en est une transposition actuelle. L’énergie des deux accordéons diatoniques associée à l’utilisation des machines constituent un immense terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse.Ecouter sur : [https://www.youtube.com/watch?v=kFlkFlT8Kx4](https://www.youtube.com/watch?v=kFlkFlT8Kx4&fbclid=IwAR0IRjqR3kHNlAlCRIGvfB9F9ph8xzDV7ghOJ6D2rFlj43K6FFHO586YrV0) **GUILHEM DESQ**Vielle à roue électrique Joueur de vielle à roue électrique, Guilhem Desq nous propose un voyage étonnant autour de cet instrument atypique.Si il puise son énergie dans la tradition de son instrument c’est surtout dans les musiques modernes et l’improvisation qu’il tire son inspiration. Il ne cesse d’explorer les possibilités sonores quasi-infinies de la vielle à roue pour créer un univers où se mélangent lieux, époques et émotions, et dans lequel il nous propose de voyager avec lui le temps de quelques tours de roue…Ecouter sur : [https://www.youtube.com/watch?v=ypuaJLHK_LQ](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DypuaJLHK_LQ%26fbclid%3DIwAR0YgHNo-KIYD3Ga0uSek4yNe7OAubSe1K2Cqp3_JtyC9xUPU1OB7W7LzUE&h=AT3j5wazQlR7LoMhOVVlVV_Peci7rkOMFfW3gtpcOACZWJ9aNEUfGxj4s576O4idEUbvzziVBdxzWaI6TJNRRm7_YggZPQI6CFi7GjjVfIzyQF546wx6aBoC5w4a5Z4E9ixM4xjuqw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1KvKv5pTcVjzIyjrkvXutACMZ8sln5qMlGXCMA2Q7IC4WUnVrjv5tKLizWrWiw_miyVM8ZCkJqUJNPdb6x5f_H3aRB8Qbnoh1_a8lr9LdcRm5Jbu6FOddpuDJ9x6pbnuZOOerlc_aA8PiIdTQM6AHM) **BILLETTERIE EN LIGNE** 2.11.0.0 2.11.0.0 2.11.0.0 2.11.0.0*source : événement [Soirée Groove Factory et Guilhem Desq](https://agendatrad.org/e/35643) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prévente 10€ TR 8€ Sur place 12€

avec Groove Factory et Guilhem DESQ Le Club,Rodez (12) 37, Avenue Tarayre Le Club, 12000 Rodez, France

