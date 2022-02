SOIRÉE GRISÉLIDIS RÉAL – « CHAIRS VIVES » La Maison de la Poésie, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Une lecture du texte de Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée suisse, par Nancy Huston & Coraly Zahonero, sociétaire de la Comédie-Française

Grisélidis Réal, écrivaine et prostituée suisse, a fui le milieu bourgeois, calviniste et rigide où elle est née pour mener une vie libre. Une vie marquée par des histoires avec des hommes violents, des dizaines de milliers de relations tarifées, quatre enfants placés, des fausses couches, mais une vie illuminée par l’art et l’engagement militant au nom des travailleuses du sexe.

Poétesse magnifique, figure rebelle et courageuse, Grisélidis Réal fascine depuis de longues années la comédienne Coraly Zahonero (sociétaire de la Comédie-Française), qui lui consacre dès 2016 un « Seule en scène ». C’est en voyant cette pièce à Avignon que Nancy Huston, qui connaissait de loin en loin la Suissesse flamboyante, comprend soudain que Réal non seulement la dérange et la fascine mais la concerne.

Elle écrit à son tour une Lettre à Grisélidis Réal intitulée Reine du réel, qui vient de paraître aux éditions NiL. En parallèle, les éditions Seghers réunissent pour la première fois en volume, les poésies écrites par Grisélidis Réal tout au long de sa vie (de treize ans à sa mort).

Dans « Chairs vives », un montage d’extraits tirés de ces deux livres, Zahonero et Huston font entendre en dialoguant la rage, l’intelligence sans compromis et la passion vitale de cette femme décidément inclassable.

À lire – Nancy Huston, Reine du réel. Lettre à Grisélidis Réal, Nil éditions, 2022 – Grisélidis Real, Poésies complètes, éditions Seghers, 2022.

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

Contact : https://www.facebook.com/events/634455121174884/

