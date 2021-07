Labescau Labescau Gironde, Labescau Soirée grillade avec la banda Les Amuse Gueules Labescau Labescau Catégories d’évènement: Gironde

Soirée grillade avec la banda Les Amuse Gueules Labescau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Labescau. Soirée grillade avec la banda Les Amuse Gueules 2021-07-10 – 2021-07-10

Labescau Gironde Labescau Pour passer une soirée 100 % festayre, rendez-vous à Labescau pour une soirée grillades animée par la banda Les Amuse Gueules de Grignols. +33 6 14 88 81 10 dernière mise à jour : 2021-07-05

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Labescau Étiquettes évènement : Autres Lieu Labescau Adresse Ville Labescau lieuville 44.42241#-0.08894