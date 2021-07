Dieulivol Dieulivol Dieulivol, Gironde Soirée grill & plaisir 360 Dieulivol Dieulivol Catégories d’évènement: Dieulivol

Gironde

Soirée grill & plaisir 360 Dieulivol, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Dieulivol. Soirée grill & plaisir 360 2021-07-24 – 2021-07-24

Dieulivol Gironde Dieulivol Soirée Grill&Plaisirs 360 animée par « Trio acoustique Kairos », vins et restauration sur place dans la limite des places disponibles. Soirée Grill&Plaisirs 360 animée par « Trio acoustique Kairos », vins et restauration sur place dans la limite des places disponibles. +33 6 30 17 65 29 Soirée Grill&Plaisirs 360 animée par « Trio acoustique Kairos », vins et restauration sur place dans la limite des places disponibles. Maison Valentin Piquereaux dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulivol, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Dieulivol Adresse Ville Dieulivol lieuville 44.67103#0.12145