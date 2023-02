Soirée grenouilles Restaurant La Terrasse Hauterives Catégories d’Évènement: Drôme

Soirée grenouilles Restaurant La Terrasse, 11 mars 2023, Hauterives

2023-03-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-11

Drôme EUR 26 26 Réservez votre table pour cette soirée spéciale grenouilles !

Au menu cuisses de grenouilles persillées, accompagné d’un gratin dauphinois, tarte aux citrons maison. laterrasse26@orange.fr +33 4 75 68 88 89 Restaurant La Terrasse 20 route du Laris Hauterives

