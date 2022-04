[Soirée] Grease VS Dirty Dancing, 29 avril 2022, .

[Soirée] Grease VS Dirty Dancing

2022-04-29 – 2022-04-29

Une soirée à l’ambiance rétro animée par Alonso-Gyne et Diva Beluga où chacun devra choisir son camp : équipe Dirty Dancing vs Grease ! Au programme des ateliers danses, du karaoké, un concours du meilleur costumes et biens d’autres animations toujours plus délirantes !

Alors sortez votre plus beau costume et venez nous rejoindre !

