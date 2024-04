Soirée gratuité des transports Saint-Amarin, samedi 13 avril 2024.

Soirée gratuité des transports Saint-Amarin Haut-Rhin

La gratuité du transport public est déjà une réalité dans 43 villes en France.

Comment la diffuser plus largement sur nos territoires ? Comment la mettre

en oeuvre concrètement ? Comment y faire adhérer le plus grand nombre ?

Débat par les membres de Thur Ecologie et Transports

Une société du tout marchand, en pleine crises économique, sociale,

climatique et sanitaire, impose de faire société autrement. C’est une

nécessaire priorité pour désengorger les villes, les zones périurbaines et

désenclaver les territoires ruraux. Parallèlement, une opportunité afin de

réaliser une véritable transition écologique. Nous récusons l’opposition

entre urgence sociale et urgence environnementale, nous considérons

qu’il est possible de permettre à toutes & tous l’accès aux services publics,

tout en préservant la planète, et donc de vivre mieux.

La gratuité est une mesure de justice sociale elle préserve notre

environnement et notre santé tout en participant à une économie plus

sobre et plus juste.

La gratuité du transport public est déjà une réalité dans 43 villes en France.

Comment la diffuser plus largement sur nos territoires ? Comment la mettre

en oeuvre concrètement ? Comment y faire adhérer le plus grand nombre ?

Débat par les membres de Thur Ecologie et Transports 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Soirée gratuité des transports Saint-Amarin a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin