Soirée gratinée Centre culturel Château Palmer, 1 avril 2022, Cenon.

Centre culturel Château Palmer, le vendredi 1 avril à 19:00

C’est dans une ambiance gourmande, et conviviale que la [Barbusserie](https://www.facebook.com/events/4836535559792736?ref=newsfeed) lance sa [soirée d’ouverture du bar M[oo]vant de la Barbusserie](https://www.facebook.com/events/4836535559792736?ref=newsfeed)…. le 1er avril ! et ce n’est pas une blague ! Pour l’occasion, on se met en grande pompe : tapis rouge et tenue de soirée exigée ! Venez partager divers gratins faits par les membres de l’association : Gratin de pâtes (de luxe), gratin dauphinois, gratin de légumes (entre 3 et 5€ la part)

5€ (adhésion obligatoire) / 3€ à 5€ la part

Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T23:00:00