Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Soirée grain de philo : de la question sociale à la question raciale… MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Soirée grain de philo : de la question sociale à la question raciale… MJC de Saint-Chamond, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Saint-Chamond. Soirée grain de philo : de la question sociale à la question raciale…

MJC de Saint-Chamond, le vendredi 1 octobre à 19:30

mais elle ne permet pas davantage de représenter la société exclusivement en termes de classes. À l’ombre de l’actualité, c’est la représentation d’une France racialisée qui depuis s’est imposée dans le débat public. On ’ignorait pas le racisme ; on découvre combien les discriminations raciales, dans l’emploi, le logement et à l’école, face à la police et à la justice, structurent des inégalités sociales. En retour, se font jour des identifications ainsi que des tensions dans le langage politique de la race, naguère encore interdit de cité. Faut-il donc parler de races, ou pas ? Comment nommer ces réalités sans stigmatiser les groupes qu’elles désignent ? Doit-on se réjouir que les discriminations raciales soient enfin révélées, ou bien se méfier d’un consensus trompeur qui occulterait des inégalités économiques ? D’ailleurs, en a-t-on vraiment fini avec le déni du racisme ? ### **Dans le cadre du Festival Vivons Ensemble La République**

3€ adh, 6€ ext

Aujourd’hui, la question raciale semble apporter un démenti aux discours qui se réclament de l’universalisme républicain ; MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond