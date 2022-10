Soirée graburade et ramassage de châtaignes Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrnes-Atlantiques

Soirée graburade et ramassage de châtaignes Montaut, 15 octobre 2022, Montaut.

Salle Socio Culturelle Montaut

2022-10-15 14:30:00 – 2022-10-15 22:00:00

Salle Socio Culturelle Rue Annette

Montaut

Pyrnes-Atlantiques Montaut 15 15 EUR L’association des Parent d’élève organise :

– 14h30 : rdv sur la parking de l’école pour une balade en forêt afin de ramasser des châtaignes.

– 18h30 : à la salle culturelle, repas garburade avec le groupe des Chanteurs de Montaut.

Les inscriptions se font par le biais du coupon réponse disponible à l’épicerie à déposer dans la boite de l’association à l’entré de l’école avec un chèque avant le 11 octobre. L’association des Parent d’élève organise :

Les inscriptions se font par le biais du coupon réponse disponible à l’épicerie à déposer dans la boite de l’association à l’entré de l’école avec un chèque avant le 11 octobre. +33 6 13 85 39 93 ©ape montaut

