Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T23:59:00

Soirée diner cabaret avec la troupe d’impro de Mesquer. 25 places assises, sur réservation avec diner (menu unique bientôt disponible version végé possible). Bar à partir de 22 heures.

Soirée gout et bagout ! Diner cabaret avec la troupe d’impro de Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le samedi 29 janvier à 20:00 Soirée diner cabaret avec la troupe d’impro de Mesquer. 25 places assises, sur réservation avec diner (menu unique bientôt disponible version végé possible). Bar à partir de 22 heures.

Soirée gout et bagout ! Diner cabaret avec la troupe d’impro de Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

2022-01-29

Soirée gout et bagout ! Diner cabaret avec la troupe d’impro de Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 29 janvier 2022 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer

was last modified: by