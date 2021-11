Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn Soirée gourmande Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Le marché des producteurs du Castelviel vous invite à sa soirée gourmande le jeudi 25 novembre. De 19h à 22h prendront place sous la halle les dégustations d’assiettes fermières entièrement composées de produits locaux. Soirée réalisée en collaboration avec la mairie d’Albi et la Chambre d’Agriculture du Tarn. Venez déguster les produits de notre région en compagnie de ceux qui les font. Halle du Castelviel Place du castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T22:00:00

