Marché Castelviel, le jeudi 22 juillet à 19:00

La soirée consiste à proposer des assiettes composées de productions locales et à les consommer sur place, à table. Chaque producteur réalisera une assiette avec les produits qu’il vend : le fromager son assiette de fromage, le producteur de porc noir et son assiette de saucisse, etc. Dégustation d’assiettes fermières de produits locaux. Rencontres avec les producteurs du marché du Casteviel. Marché Castelviel Halle du Castelviel 81000 Albi Albi Tarn

2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T22:30:00

