Soirée gourmande au Château Sainte Sabine « vins et fromages, un accord parfait ! » Sainte-Sabine, 12 mars 2022, Sainte-Sabine.

Soirée gourmande au Château Sainte Sabine « vins et fromages, un accord parfait ! » Château Sainte Sabine 8 route de Semur Sainte-Sabine

2022-03-12 19:30:00 – 2022-03-13 Château Sainte Sabine 8 route de Semur

Sainte-Sabine Côte-d’Or Sainte-Sabine

EUR 130 Notre chef Benjamin Linard s’est entouré de viticulteurs côte-d’oriens et de l’une des plus importantes fromageries de Bourgogne pour vous faire vivre un moment agréable dont le mot d’ordre est CONVIVIALITE.

Nos partenaires passionnés vous transporteront dans l’univers des Climats du vignoble de Bourgogne, des traditions gastronomiques et des coutumes bourguignonnes à travers des échanges particuliers et un partage de leur savoir-faire.

Notre chef a mis à l’honneur dans son menu, des fromages de Bourgogne et de Franche-Comté accompagnés de vins subtilement choisis pour arriver à des accords surprenants !

Ainsi les fromages les plus connus de notre nouvelle région (l’Epoisses, le Brillat-Savarin, le fromage de Cîteaux, mais aussi le Mont d’or, le Comté ou encore la cancoillotte) seront cuisinés par notre chef ou proposés sur l’étal de notre fromager, Philippe Delin.

Nous avons le plaisir d’accueillir des domaines bourguignons qui raviront vos papilles avec de belles appellations du vignoble.

info@saintesabine.com

Notre chef Benjamin Linard s’est entouré de viticulteurs côte-d’oriens et de l’une des plus importantes fromageries de Bourgogne pour vous faire vivre un moment agréable dont le mot d’ordre est CONVIVIALITE.

Nos partenaires passionnés vous transporteront dans l’univers des Climats du vignoble de Bourgogne, des traditions gastronomiques et des coutumes bourguignonnes à travers des échanges particuliers et un partage de leur savoir-faire.

Notre chef a mis à l’honneur dans son menu, des fromages de Bourgogne et de Franche-Comté accompagnés de vins subtilement choisis pour arriver à des accords surprenants !

Ainsi les fromages les plus connus de notre nouvelle région (l’Epoisses, le Brillat-Savarin, le fromage de Cîteaux, mais aussi le Mont d’or, le Comté ou encore la cancoillotte) seront cuisinés par notre chef ou proposés sur l’étal de notre fromager, Philippe Delin.

Nous avons le plaisir d’accueillir des domaines bourguignons qui raviront vos papilles avec de belles appellations du vignoble.

Château Sainte Sabine 8 route de Semur Sainte-Sabine

dernière mise à jour : 2022-02-11 par