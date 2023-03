Soirée gourmande au Château Sainte Sabine « vins et fromages, un accord parfait ! » Château Sainte Sabine Sainte-Sabine Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Soirée gourmande au Château Sainte Sabine « vins et fromages, un accord parfait ! » Château Sainte Sabine, 11 mars 2023, Sainte-Sabine

Côte-dOr EUR 145 145 Le samedi 11 mars, nous organisons notre dîner Vins & Fromages, soirée gourmande au cours de laquelle notre Chef Benjamin Linard vous propose un menu autour du fromage, accompagné de viticulteurs régionaux, Alexandre Parigot et Christophe Buisson, ainsi qu’Alain HESS, maître fromager à Beaune. info@saintesabine.com Château Sainte Sabine 8 route de Semur Sainte-Sabine

