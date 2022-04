SOIRÉE GOURMANDE À THÈME Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: 44270

Machecoul-Saint-Même

SOIRÉE GOURMANDE À THÈME Machecoul-Saint-Même, 15 avril 2022, Machecoul-Saint-Même. SOIRÉE GOURMANDE À THÈME Machecoul-Saint-Même

2022-04-15 – 2022-04-15

Machecoul-Saint-Même 44270 EUR Soirée à thème au sein de la pergola de la fromagerie Beillevaire de Machecoul. Profitez d’un repas tout fromage : Cocktail fromage apéro + un verre de vin, plat à thème + un dessert maison au choix.

Vous aurez le choix entre plusieurs thèmes : Raclette, Tartiflette, Fondue, Cocktail gourmand. Durée: 3h Chaque mois, venez partager une soirée entre amis ou en famille autour du fromage ! visite@beillevaire.com +33 2 72 74 08 30 https://www.fromagerie-beillevaire.com/ Soirée à thème au sein de la pergola de la fromagerie Beillevaire de Machecoul. Profitez d’un repas tout fromage : Cocktail fromage apéro + un verre de vin, plat à thème + un dessert maison au choix.

Vous aurez le choix entre plusieurs thèmes : Raclette, Tartiflette, Fondue, Cocktail gourmand. Durée: 3h Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: 44270, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse Ville Machecoul-Saint-Même lieuville Machecoul-Saint-Même Departement 44270

Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/machecoul-saint-meme/

SOIRÉE GOURMANDE À THÈME Machecoul-Saint-Même 2022-04-15 was last modified: by SOIRÉE GOURMANDE À THÈME Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 15 avril 2022 44270 Machecoul-Saint-Même

Machecoul-Saint-Même 44270