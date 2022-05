Soirée gourmande à la ferme au Domaine du Siorac, 15 juillet 2022, .

Soirée gourmande à la ferme au Domaine du Siorac

2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15

Venez vivre une expérience 100% Périgord lors de notre « Soirée gourmande à la ferme » : déguster, manger, rire, papoter, danser, faire votre marché…

La Ferme de la Corne d’Abondance (légumes bio de printemps) – La Ferme de Veyrines (grillades de porc) – L’oiselière (grillades de canard) – La Ferme du Bois de Lajus (frites fraîches « maison ») – La Ferme « Les Folies Chevrières » (fromages de chèvre) – La Ferme de la Coutaude (fromages de vache) – La Ferme « la Chèvrerie du Chamart » ( glaces et sorbets) – La Ferme Sereine (cannelés, crêpes, croustades…).

Les petits comme les grands trouveront leur bonheur ! Apportez le soleil avec vous ainsi que vos assiettes et vos couverts, nous fournirons la bonne humeur !

Et tout ça, sur fond de musique live !

+33 5 53 74 52 90

© Domaine du Siorac

dernière mise à jour : 2022-04-24 par