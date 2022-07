SOIRÉE GOURMANDE – 1RD’T Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges Fines bouches et amateurs d’ambiances musicales, la Ville de Remiremont vous invite à sa soirée gourmande !

Profitez de ce moment pour découvrir la quinzaine d’exposants et de producteurs locaux ainsi que leurs produits (fromages et yaourts bio, fruits et légumes, spécialités vosgiennes, tisanes, miel, glaces, ustensiles de cuisine en matières recyclée…), le tout en musique avec l’orchestre Yannick Champion.

Informations pratiques :

Accès libre

Restauration sur place +33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/ Ville de Remiremont

