Le Groupe DIVIN'GOSPEL MUSIC est un groupe de Gospel composé des meilleurs choristes de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur.

Treize d’entre eux seront présents en ce samedi 5 mars, sous la direction musicale et artistique de Magali PONSADA, chef de choeurs et choristes sur le dernier single de Céline Dion « Encore un soir » au cotés de Jean-Jacques GOLDMAN.

Le collectif se déplace dans toute la France et son répertoire offre une vraie palette d’émotions. Il reprend les grands standards du Negro Spiritual, Gospel, Blues, Soul, Pop Américaine et titres extraits du film « Sister Act ».

Groupe Divin’Gospel Music à 17h30 à l’Eglise d’Aureille le samedi 5 mars 2022.

+33 4 90 59 92 01

