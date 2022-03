SOIRÉE GO GO GO : TURTLE WHITE, NGIELIX ET YELSHA + SCÈNE OUVERTE 100% FÉMININE File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

SOIRÉE GO GO GO : Et si l’année 2022 marquait le début de l’âge d’or du rap français au féminin ? Élément de réponse révélé par le collectif Go Go Go, projet initié par la Souterraine, regroupant de nombreuses artistes solo, et diffusant leurs musiques via des compilations et des soirées spéciales. Longtemps largement minoritaire jusqu’à aujourd’hui, ces talents foisonnent et émergent dans tous les styles de rap et ses dérivés, depuis partout en France. À suivre en première partie de soirée : scène ouverte 100% féminine (inscriptions par DM sur le profil Instagram letsgogogo__) TURTLE WHITE (MEAUX – 77) : Turtle White, c’est la rap-attitude : un flow puissant au service de lyrics de pointe, entre conscience et nonchallence. Si on pense évidemment aux références US (Notorious B.I.G. en tête), son rap se nourrit clairement aussi de ses origines haïtiennes. Depuis 4 ans, le Big T prépare consciencieusement son ascension. NGIELIX (CERGY-LE-HAUT – 95) : Ngielix pose sa vibe amoureuse et taquine. Son titre « Sirènes » est la première occasion de découvrir les promesses de cette jeune kickeuse-chanteuse à haut-débit. Sa principale singularité ? Une utilisation intense de l’auto tune, street comme Jul et sentimental comme PNL. YELSHA (CAEN – 14) : Yelsha est béninoise et normande : son style c’est le rap-mélange. « Mélange » est d’ailleurs le titre de son premier projet de 8 titres publié en 2021. Loveuse et engagée, elle a plusieurs cordes à son arc, voire même plusieurs arcs – un jour dans l’afrobeat à refrain de ouf, un autre jour dans la trap bien deep – la fluidité (de genre, de style, de goût) en étendard. Sa devise ? “Woman but King”. En partenariat avec Go Go Go

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 7€ / Tarif abonné.e : gratuit

Samedi 28 mai // 20h // Rap // Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T22:30:00

