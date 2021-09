La Fare-les-Oliviers La Cav'Halle Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers Soirée Girly et Jam Session La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ce Jeudi 30 Septembre dès 19H ce sera Soirée Girly et Jam Session dans votre Cav’Halle. La Jam Session sera orchestrée par le Trio Frederic Schneider, Eric Lebailly et Francesco Buono. Les instruments et les micros seront à la disposition des mélomanes amateurs comme confirmés. Offre spéciale Soirée Girly. – pour un groupe de 6 filles / une bouteille achetée = une bouteille offerte. Boissons et Restauration sur Place Infos et Resa 04.90.55.53.08 ♫♫♫ La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

