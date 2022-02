Soirée Gipsy St Valentin Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

Villié-Morgon

Soirée Gipsy St Valentin Villié-Morgon, 14 février 2022, Villié-Morgon. Soirée Gipsy St Valentin Le Morgon 774, route de Villié-Morgon Villié-Morgon

2022-02-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-14 Le Morgon 774, route de Villié-Morgon

Villié-Morgon Rhône Villié-Morgon Célébrez La Saint-Valentin dans une ambiance Gipsy Flamenco !

Le musicien Jonathan Arenas va vous réchauffer pour cette belle soirée des amoureux … Profitez d’un plateau de tapas à partager à deux, un dessert et un cocktail spécial Saint-Valentin. restaurantlemorgon@gmail.com +33 4 74 69 16 03 https://www.restaurantlemorgon.fr/ Le Morgon 774, route de Villié-Morgon Villié-Morgon

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Destination Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villié-Morgon Autres Lieu Villié-Morgon Adresse Le Morgon 774, route de Villié-Morgon Ville Villié-Morgon lieuville Le Morgon 774, route de Villié-Morgon Villié-Morgon Departement Rhône

Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villie-morgon/

Soirée Gipsy St Valentin Villié-Morgon 2022-02-14 was last modified: by Soirée Gipsy St Valentin Villié-Morgon Villié-Morgon 14 février 2022 rhône Villié-Morgon

Villié-Morgon Rhône