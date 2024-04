SOIRÉE GIPSY JAZZY AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier, vendredi 12 avril 2024.

Tous les 2ème vendredis soir du mois, le Domaine du Grand Puy propose des dîners musicaux aux saveurs et aux airs parfois exotiques, parfois jazzy, ou bien parfois plus classiques…

A l’intérieur d’une « Folie Montpelliéraine », dans cet écrin de verdure aux portes de Montpellier, la cuisine méditerranéenne et d’autres horizons sera au rendez-vous par ce début de printemps.

A chaque soirée, sa proposition culinaire, à suivre sur le site domainedugrandpuy.fr et les réseaux sociaux.

Le vendredi 12 avril prochain, le groupe Luna en Sol sera présent pour animer le diner sur des airs de guitares manouches.

Sur la table du Domaine du Grand Puy, les légumes et fruits de saison se bousculeront dans les assiettes. Les circuits courts et notamment la production BIO de l’Association des Compagnons de Maguelone est favorisée. Lieu élégant de l’Economie Sociale et Solidaire à Montpellier, 75 % des personnes employées sont en situation de handicap.

AU MENU

Entrée

Salmojero d’Andalousie aux légumes printaniers, haricots rouges, thon mariné et croquetas de jambon Ibérique

Plat

Pavé de morue fraîche en croute de Manchego, bohémienne d’aubergines fumées,

ou

Côte de taureau de Camargue rôtie au beurre de romarin, pomme de terre aux asperges sauvages et citrons confits

Dessert

Sangria de fraises de Pays, churros et crème Catalane

42 € par personne

Réservez directement sur notre site internet https://domainedugrandpuy.fr/

Nombre de places limités.

Parking gratuit sur place 42 42 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12

411 Rue du Mas Nouguier

Proche Rond Point du Grand M

Montpellier 34070 Hérault Occitanie grandpuy.contact@cdm34.org

