Bouches-du-Rhône

Soirée Gipsy à la Table de la Manade Arles, 26 février 2022, Arles.

2022-02-26 19:30:00

Loin des taureaux, mais au coeur de la manade, la Table de la Manade est heureuse de vous accueillir pour bien commencer l'année avec 2 Soirées Gypsies. Dîner et Ambiance au rendez-vous.

La manade Fernay vous propose une soirée animée par les guitaristes chanteurs Pepe et Panou

manadefernay@free.fr +33 6 07 66 85 58 http://www.masdesjasses.com/

