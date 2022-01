Soirée Gin Tonic Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Soirée Gin Tonic Tournus, 10 février 2022, Tournus. Soirée Gin Tonic Pub du Rempart – 2 Avenue Gambetta 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-02-10 – 2022-02-10 Pub du Rempart – 2 Avenue Gambetta 2 Avenue Gambetta

Tournus Saône-et-Loire Tournus Mettez à l’honneur le Gin et venez goûter les cocktails élaborés par Alexandre, à base de Gin. Partagez nos planches autour d’un des cocktails de notre carte spéciale pour la soirée. Réservations au 03 85 51 10 56. reception@lerempart.com +33 3 85 51 10 56 https://www.lerempart.com/fr Mettez à l’honneur le Gin et venez goûter les cocktails élaborés par Alexandre, à base de Gin. Partagez nos planches autour d’un des cocktails de notre carte spéciale pour la soirée. Réservations au 03 85 51 10 56. Pub du Rempart – 2 Avenue Gambetta 2 Avenue Gambetta Tournus

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Pub du Rempart - 2 Avenue Gambetta 2 Avenue Gambetta Ville Tournus lieuville Pub du Rempart - 2 Avenue Gambetta 2 Avenue Gambetta Tournus

Tournus Tournus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/