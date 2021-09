Bergheim Bergheim Bergheim, Haut-Rhin Soirée gibiers Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Haut-Rhin

Soirée gibiers Bergheim, 18 septembre 2021, Bergheim. Soirée gibiers 2021-09-18 19:00:00 – 2021-09-18

Bergheim Haut-Rhin EUR La table est dressée à l’éclos des vignes pour vous proposer un repas autour du gibier ! Des plats de saison accompagnés de vin, rien de tel pour un moment en famille ou entre amis ! La table est dressée à l’éclos des vignes pour vous proposer un repas autour du gibier ! Des plats de saison accompagnés de vin, rien de tel pour un moment en famille ou entre amis ! +33 6 08 21 08 35 La table est dressée à l’éclos des vignes pour vous proposer un repas autour du gibier ! Des plats de saison accompagnés de vin, rien de tel pour un moment en famille ou entre amis ! dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bergheim, Haut-Rhin Autres Lieu Bergheim Adresse Ville Bergheim lieuville 48.20654#7.35691