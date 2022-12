SOIRÉE GÉORGIENNE Le Pouliguen, 7 janvier 2023, Le Pouliguen .

Les ciné-repas sont de retour en 2023 :

première escale gourmande dans le Caucase

Après une pause forcée de près de trois années, les soirées ciné-repas reviennent !

Le concept reste inchangé : allier convivialité et découvertes cinématographiques autour d’une destination inédite. Pour cette première soirée de 2023, l’association Ciné’Phare propose une escale en Géorgie, un pays fascinant aux confins de l’Europe et à la cuisine généreuse…

• à 18h : projection de LA TERRE EPHÉMÈRE de George Ovashvili (1h40/VOSTF)

• vers 20h : buffet de spécialités

• vers 21h : projection de UNE FAMILLE HEUREUSE de Nana Ekvtimishvili et Simon Groß (1h54/VOSTF)

Formule deux films + repas = 23 €

LA TERRE EPHÉMÈRE

Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et l’Abkhazie, des bandes de

terres fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite

fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature

est perturbé par les rondes des garde-frontières.

UNE FAMILLE HEUREUSE

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants

et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise

de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

— Réservations par mail (reservations@cinemapax.fr) et règlement des formules

(23 € : deux films + repas) par chèque libellé à l’ordre de Ciné’Phare avant mardi 3

janvier. Tarifs habituels en dehors de la formule

— Détails : http://www.cinemapax.fr/evenements/soiree-georgienne

cinemapax44510@gmail.com +33 2 40 15 17 97 http://www.voscinemas.fr/

