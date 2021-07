Aix-en-Provence Sunset Café Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Soirée Génération Rock Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée Génération Rock Sunset Café, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Aix-en-Provence. Soirée Génération Rock

Sunset Café, le samedi 17 juillet à 21:00

Aficionado du rock, de la pop rock, de l’indé rock, de rock’n roll, de l’electro rock, du hard rock, du fusion rock… bref du Rock et des guitares qui crachent c’est tous les samedis au Sunset!!! Entrée gratuite jusqu’à 22h00 pour les garçons, minuit pour les filles. 3 euros par la suite. Happy Hours 21h00/23h00. Un choix de plus de 70 bières différentes! Billard / Etablissement climatisé.

3€

♫CLUBBING♫ Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T21:00:00 2021-07-17T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset Café Adresse 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Sunset Café Aix-en-Provence