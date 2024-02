Soirée génération Salle des fêtes Francis Bouquet Merville, samedi 20 avril 2024.

Soirée génération Salle des fêtes Francis Bouquet Merville 20 et 21 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 19:30

Fin : 2024-04-21 23:59

Soirée dansante sur le thème des année 70-80 à nos jours 20 et 21 avril 1

Bonjour à tous,

Pour la quatrième édition, notre association sportive ″l’école de jujitsu self défense″ organise sa SOIREE GENERATION

Nous vous accueillons dans la salle des fêtes Francis Bouquet à partir de 19h30.

La soirée sera animée aux sons des années 80 à nos jours.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation au 06.74.94.03.92

Tarif : 10€, une boisson offerte, 6€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans.

Salle des fêtes Francis Bouquet

Rue Marcel Lefebvre, 59660 Merville, France

Salle des fêtes Francis Bouquet Rue Marcel lefebvre Merville 59660 Nord