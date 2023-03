Soirée Gastronomique Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’Évènement: Cher

Cher Menetou-Râtel Soirée gastronomique organisée par le « Lions Club sancerrois ».

Avec la participation de Manuel Martinez meilleur ouvrier de France, accompagné de chefs cuisiniers et producteurs du Grand Sancerrois.

Animation musicale par Canney et Cyril et le Cabaret Sancerrois.

Sur réservation. Le « Lions Club Sancerrois » vous propose une soirée gastronomique à la salle des fêtes de Menetou-Râtel. +33 7 83 15 29 58 ©le lions club

