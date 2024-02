Soirée gastronomique et vigneronne à Holodeck Les Hauts Coteaux Floressas, jeudi 29 février 2024.

Soirée gastronomique et vigneronne à Holodeck Les Hauts Coteaux Floressas Lot

Organisée au restaurant Holodeck de Chambert en partage avec le Château du Cèdre.

Réservez votre Soirée d’Exception

Le Chef Baptiste Moura et son équipe vous proposent Menu Destination le Cèdre à 149€ par personne, accord mets et vins inclus.

Durant cette soirée, les vins du Château du Cèdre seront mis à l’honneur. Les vignerons Pascal et Jules Verhaeghe seront présents afin de partager avec vous leur savoir-faire et leur passion autour du vin. Des vins d’exception ont été sélectionnés pour accompagner ce dîner. 149149 149 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 20:00:00

fin : 2024-02-29

Les Hauts Coteaux Château de Chambert

Floressas 46700 Lot Occitanie

L’événement Soirée gastronomique et vigneronne à Holodeck Floressas a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Cahors Vallée du Lot