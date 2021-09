Soirée gasconne Aiga Viva Onesse-Laharie, 2 octobre 2021, Onesse-Laharie.

Aiga Viva / Langue culture occitane vous invite à sa soirée gasconne traditionnelle avec 2 spectacles :

20h “Sus camins deu Viedlh Ador” par Miquèu Baris Contes landais, évocations du détournement de l’Adour et de la création mytique du fleuve landais par Gargantua

21h Concert Coralie Nazabal accompagnée de Jonathan Marteel et de Bertrand Leivis

“Punts d’ Interrogacion”, c’est d’abord un recueil de textes nés sous la plume de Miquèu Baris. Des textes profonds, souvent empreints de mélancolie et dans lesquels le poète évoque son pays, confie ses inquiétudes, ses peurs et ses doutes….

Tarifs : 1° spectacle 7€ – 2° spectacle : 8€ – les 2 spectacles 12€

+33 5 58 07 30 10

