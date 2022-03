Soirée garbure Tombebœuf Tombebœuf Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tombeboeuf

Soirée garbure Tombebœuf, 2 avril 2022, Tombebœuf. Soirée garbure Tombebœuf

2022-04-02 19:30:00 – 2022-04-02

Tombebœuf Lot-et-Garonne Tombebœuf EUR 20 20 Le restaurant du lac propose sa garbure.

Animation musicale

Sur réservation © le restaurant du lac

Tombebœuf

