Soirée garbure et vin nouveau Sénac Sénac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Sénac

Soirée garbure et vin nouveau Sénac, 18 novembre 2022, Sénac. Soirée garbure et vin nouveau

Place du marché SENAC Sénac Hautes-Pyrnes SENAC Place du marché

2022-11-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-18

SENAC Place du marché

Sénac

Hautes-Pyrnes Sénac EUR 7 13 Les commerçants du marché vous convient à une soirée garbure et bin nouveau sous chapiteau sur la place du marché de Sénac. Menu à 13€ : garbure, fromage, riz au lait, café.

Menu enfant (-10 ans) à 7€ : steack-frites et riz au lait Présence des food truck : l’Andron (préparation de la garbure) et « le coq du village » présentant le Beaujolais nouveau et Gaillac Primeur. Réservations au 06.31.389.23.29 jusqu’au mardi 15 novembre. Pensez à amener vos couverts. +33 6 31 89 23 29 SENAC Place du marché Sénac

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Sénac Autres Lieu Sénac Adresse Sénac Hautes-Pyrnes SENAC Place du marché Ville Sénac lieuville SENAC Place du marché Sénac Departement Hautes-Pyrnes

Sénac Sénac Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senac/

Soirée garbure et vin nouveau Sénac 2022-11-18 was last modified: by Soirée garbure et vin nouveau Sénac Sénac 18 novembre 2022 Hautes-Pyrnes Place du marché SENAC Sénac Hautes-Pyrnes Sénac

Sénac Hautes-Pyrnes