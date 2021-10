Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Soirée garbure-châtaignes Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Soirée garbure-châtaignes Monein, 22 octobre 2021, Monein. Soirée garbure-châtaignes 2021-10-22 19:00:00 – 2021-10-22 Ecole Castet Chemin Lichanot

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 5 EUR Garbure, châtaignes grillées, fromage Ossau Iraty, Bourret, Pâtisseries.

Soirée destinée à financer les activités pédagogiques Garbure, châtaignes grillées, fromage Ossau Iraty, Bourret, Pâtisseries.

Soirée destinée à financer les activités pédagogiques +33 5 59 21 32 90 Garbure, châtaignes grillées, fromage Ossau Iraty, Bourret, Pâtisseries.

Soirée destinée à financer les activités pédagogiques Ecole de Castet dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Ecole Castet Chemin Lichanot Ville Monein lieuville 43.3186#-0.61143