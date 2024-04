Soirée Garages Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Soirée Garages Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Showcases des artistes Dilome & Buu Wallace

Un événement pluridisciplinaire dédié aux cultures urbaines, vitrine du dispositif et des résidences de création avec des artistes locaux Dilome et Buu Wallace.





DILOME



Enfant du centre ville de Marseille, Dilome est une jeune rappeuse aux paroles sincères et percutantes et au style de rap incisif.



Dotée d’une force de travail exceptionnelle, Dilome, très vite surnommée “la rappeuse de La Plaine”, dégage une présence scénique quasi innée remarquable et remarquée pour une artiste de sa catégorie. Elle compte déjà plus de 50 scènes à son actif ! Gagnante marseille de l’émission talents fachés , élue Révélation du festival Hip Hop Non Stop en 2023, programmée au Dôme en 2023 à l’occasion de la sortie de son premier EP Dis-leur , puis lauréate du tremplin Planète Mars en 2024, l’aventure continue aujourd’hui à l’AMI.

BUU WALLACE



Entre neo-soul, rnb, rap et trip-hop, Buu Wallace chante avec le micro ouvert.



Ayant une culture musicale éclectique, ses influences se confondent entre rnb, neo-soul, rap, jazz et trip-hop. Un premier premier projet, nommé WOTT 1 qui signifie Wallace On The Track est produit par LaboKlandestino. La sortie d’une série de singles en 2024 et prévue, et un nouveau projet début 2025. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Soirée Garages Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-05 par Ville de Marseille