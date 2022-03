SOIRÉE GANACHE RECORDS: 6Mic, 6 mai 2022, Aix-en-Provence.

Ganache Records est un label basé dans la région Marseillaise, qui depuis 2017, propose des sorties principalement sur format cassette, de groupes se situant dans un spectre allant du garage rock au rock psyché en passant par le punk/post punk et la pop moderne. De 2011 à 2020, Ganache Records a proposé chaque semaine la possibilité d’écouter et de télécharger gratuitement un titre d’un groupe en concert sur Aix/Marseille. Ce single digital était appelé « La Ganache de la Semaine ». **Jim Younger Spirit** (Rock psyché Aix-en-Provence) Groupe de rock psychédélique d’Aix en Provence fondé en 2012, Jim Younger’s Spirit marche sur les traces de l’Ouest américain dans des nappes de guitares fuzz noyées dans la réverbération poussée au maximum. Rolling Stone. **Conger! Conger!** Basé sur la sainte trilogie guitare-basse-batterie, les compositions du trio ne s’offrent aucunes limites, passant d’un rock garage la noise la plus incandescente pour mieux passer par des titres pop éthéré. Leur style inimitable est caractérisé par un son unique liant un répertoire aux influences très diverses, à force de persévérance et fort d’une actualité discographique constante, CONGER ! CONGER ! s’est imposé au fil des années sur la scène hexagonale. **Bender** La proposition de Bender est similaire celle d’une plage méditerranéenne à la fin du mois d’août : un espace où l’on bascule, en quelques secondes, de la contemplation charmante d’une mer d’huile impassible l’enfer post-méridien des foules à la peau brûlée, des hurlements d’enfants et des maillots de mauvais goût. Que le Mistral se lève, giflant les baigneurs et nous foutant du sable plein les yeux, ou que les orages d’été répandent les ordures des égouts entre les parasols, Bender intègre tous ces états pour élaborer une musique riche de nuances et d’atmosphères contrastées. — Tarif : 6€ * Gratuit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3JvhxKY](https://bit.ly/3JvhxKY)

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



