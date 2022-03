Soirée Gaming Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Soirée Gaming

Espace Ludique Marcel Aymé, le samedi 26 mars à 18:30

Espace Ludique Marcel Aymé, le samedi 26 mars à 18:30

Soirée Gaming à l’Elma L’équipe de ludothécaires de l’Espace Ludique Marcel Aymé vous propose de faire un voyage temporel dans l’univers des jeux vidéo. Venez découvrir ou redécouvrir les consoles des années 90 : affrontez vos adversaires sur des jeux emblématiques comme Duck Hunt ou Bomber Man ! Mais vous pourrez aussi découvrir d’autres jeux et d’autres univers… Coopérez pour réussir vos missions dans Métal Slug ou OverCooked ou découvrez Mario Kart live à travers une soirée riche en émotions… Que vous soyez un « gamer » (joueur régulier) ou un « casual » (joueur occasionnel), vous trouverez une manette faite pour vous ! Espace Ludique Marcel Aymé Samedi 26 mars 2022, à partir de 18h30 A partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite à partir de 18h30

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-03-26T18:30:00 2022-03-26T23:59:00

