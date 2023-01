Soirée Galette des rois chez Planet Kid’s Briare Briare, 21 janvier 2023, Briare .

11 Rue Émile Zola Briare Loiret

2023-01-21 17:00:00 – 2023-01-21

Loiret

Le samedi 21 janvier, Planet ‘Kids Briare vous invite à une soirée galette dans leurs locaux.

Planet’Kids Briare, c’est l’endroit idéal pour offrir à vos enfants un moment d’amusement en toute sécurité.

Ils pourront ainsi se dépenser et partager avec d’autres enfants dans un environnement idéalement aménagé.

A l’occasion de cette soirée :

– Partagez de savoureuses galettes des rois en famille, et tentez votre chance pour gagner la fève…et la couronne !

– Des activités qui raviront vos enfants vous attendent : profitez des animations et des jeux structures avec trampolines, toboggans, piscine à balle, legos géants, tour d’élastiques, espace tout petit, etc.

– Pour les plus gourmands, repartez les bras remplis de galettes ou snacks salés et sucrés à dégustez chez vous.

planetkidsbriare@hotmail.fr +33 6 21 46 25 71

©pixabay

dernière mise à jour : 2023-01-13 par