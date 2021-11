Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Soirée gala par Opéra A Palazzo Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé Orne Soirée gala pour Noël au théâtre Basse-Passière à Préaux du Perche qui accueillera à nouveau L’Opera Palazzo (qui avait présenté La Traviata en juillet). Une variété des aires de différents opéras, parmi lesquels: La Bohème, Rigoletto, Norma, L’Elisir d’Amore. Avec Soprano, Ténor, Barytone et Pianiste. Pratique : durée approximative 2 heures avec entracte.

