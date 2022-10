Soirée gâchée et musicale à la Ferme de la Tournerie

2022-10-28 – 2022-10-28 Veillée du terroir : profitez du spectacle musical de groupe Gartfils, pour une ambiance Blues rock des années 1970 pendant la cuisson de la gâche dans le four à pain traditionnel. Après le spectacle, Gérard vous proposera une dégustation de la délicieuse gâche avec beurre, confiture, cidre et jus de pomme, tous fabriqués à la ferme. Sur réservation uniquement : 06 87 82 80 58 / g.cousin@wanadoo.fr. Veillée du terroir : profitez du spectacle musical de groupe Gartfils, pour une ambiance Blues rock des années 1970 pendant la cuisson de la gâche dans le four à pain traditionnel. Après le spectacle, Gérard vous proposera une dégustation de la… dernière mise à jour : 2022-10-20 par

