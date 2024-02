Soirée Funky Tramway à ChapitÔ ChapitÔ Bègles, jeudi 22 février 2024.

Soirée Funky Tramway à ChapitÔ Une soirée Funky avec Fred FAULA Jeudi 22 février, 18h30 ChapitÔ Gratuit – Pour tous – Sur inscription

Début : 2024-02-22T18:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T18:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:30:00+01:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey, prépare une sortie / soirée spécial Funky le jeudi 22 février à partir de 18h30 à ChapitÔ ! Nous vous expliquons le déroulé ci-dessous !

Fred Faula, c’est qui ? C’est un danseur hors pair ! Ancien athlète de haut niveau en karaté, Frédéric Faula pratique intensément la danse hip hop depuis plus d’une quinzaine d’années.

Sacré champion de France de Breakdance et placé troisième au championnat du Monde avec son équipe La Smala en 2010, il parvient à lier passion et formation, en obtenant parallèlement une licence en STAPS et un master d’ingénierie de projets culturels et interculturels.

à partir de 18h30 – after work funky avec Fred FAULA qui animera un atelier danse jusqu’à 20h ! Ça va swinguer !

à partir de 20h – Repas partagé entre tous, ramenez un petit quelques chose pour une ambiance encore plus décontracté !

à partir de 21h – Soirée Soul Train : Soul, Funk, Disco Soul ou encore du Rhythm & Blues, vous allez danser, rire, et profiter d’un moment musical, ou il y en aura pour tous les goûts !

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}]

Centre Social et Culturel de l’Estey